16 de Fevereiro de 2026 • 15:48

Bonito

Organizadores comemoram sucesso do 37º Encontro Estadual do Clube do Laço

Evento reuniu 141 equipes e cerca de 700 laçadores entre os dias 12 a 15 de fevereiro em Bonito MS

Redação

Publicado em 16/02/2026 às 09:34

Atualizado em 16/02/2026 às 09:50

O Pantaneiro

O 37º Encontro Estadual do Clube do Laço foi marcado por grande participação, emoção e celebração da tradição sul-mato-grossense em Bonito. O evento reuniu 141 equipes e, em média, 700 laçadores, consolidando-se como um dos maiores encontros da modalidade no Estado.

Competidores vieram de mais de 40 municípios de Mato Grosso do Sul, além de participantes internacionais, com presença de laçadores do Paraguai, fortalecendo o intercâmbio cultural e a integração entre os povos por meio da tradição campeira.

Durante vários dias, o público acompanhou disputas acirradas, demonstrações de habilidade e espírito esportivo, além de momentos de confraternização entre famílias, amigos e apaixonados pelo laço comprido. A estrutura montada para o evento garantiu conforto aos participantes e visitantes, reforçando a importância do encontro no calendário estadual.

Neste ano, a festa ganhou um ingrediente especial com a realização do 1º Carnalaço de Bonito, unindo a tradição do clube do laço ao clima festivo do carnaval. A iniciativa trouxe ainda mais animação ao evento, com música, confraternização e celebração, mostrando que é possível valorizar as raízes culturais sem deixar de lado a alegria típica do período carnavalesco.

O sucesso do 37º Encontro Estadual demonstra a força do movimento tradicionalista no Estado e o papel do Clube do Laço na preservação da cultura sul-mato-grossense, mantendo viva uma prática que atravessa gerações e reúne famílias em torno da tradição, do respeito e da amizade.

