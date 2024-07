Parceria entre Município e Estado irá entregar e lançar novas obras

Nesta terça-feira (2) o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues e o governador Eduardo Riedel participam de ato de entrega e lançamento de obras no município. Os investimentos somam R$ 57.999.223,48 e incluem desde a entrega da MS-345 (Estrada do 21) e da Rodovia do Turismo, como autorização para início das obras de drenagem e pavimentação dos bairros Vila Jaraguá, Vila América, Cohab e Marambaia II e III.

O ato principal será na Vila Nossa Senhora Aparecida – Av. Heron do Couto, esquina com a Rua 25 de Dezembro, às 17 horas. Antes disso, a comitiva do prefeito, governador e demais autoridades passará pelo Distrito Águas do Miranda, às 14 horas, seguindo pela MS-345 e Rodovia do Turismo.

Veja a lista completa das obras que serão entregues, das que receberão ordem de início de serviço e das autorizações de processo licitatório:

Entrega de obra:

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Nossa Senhora Aparecida – Valor: R$ 3.481.365,63 Recurso próprio com contrapartida do Governo Federal através de emenda da então deputada federal Rose Modesto.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Maruca, etapa 01 – Valor: R$ 2.349.680,52 Recurso próprio com contrapartida do Governo Federal através de emenda da então deputada federal Tereza Cristina.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, reconstrução funcional e rebaixamento do lençol freático da Rua 31 de Março e adjacentes – Valor: R$ 3.295.162,76 Recurso Próprio.

Revitalização da Praça do Bom Viver 1 e 2 – Valor: R$ 323.238,39 Recurso Federal através de emenda do então deputado federal Loester Trutis

Construção do Ponto de Mototáxi ao lado da Sanesul – Valor: R$ 115.673,93 Recurso próprio.

Assinatura de Ordem de Serviço:

Construções da Escola Educacional Infantil tipo B – Proinfância, no Bairro Vila Marambaia – Valor: R$ 1.772.222,60 – Recurso próprio

Construção de Atendimento ao Cidadão, no Distrito Aguás do Miranda – Valor: R$ 139.705,83 – Recurso próprio

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Marambaia 2 – Valor: R$ 1.617.797,13 – Convênio com Governo Estadual.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Marambaia 3 – Valor: R$ 1.599.999,99 – Convênio com Governo Estadual.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Vila Jaraguá – Valor: R$ 2.204.420,00 – Convênio com Governo Estadual.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Vila América – Valor: R$ 3.194.000,00 – Convênio com Governo Estadual.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Cohab – Valor: R$ 1.054.999,99 – Convênio com Governo Estadual.

Restauração do pavimento asfáltico e urbanização na Av. Heron do Couto, 29 de Maio, Pilad Rebuá e adjacentes – Valor: R$ 9.539.550,70 – Recurso Federal através do Ministério da Defesa – Senador Nelson Trad.

Autorização para processo licitatório

Restauração funcional com reciclagem do pavimento asfáltico em diversas ruas do município – Valor: R$ 15.000.000,00 Recurso próprio através do Programa Eficiência Municipal do Banco do Brasil.

Implantação de revestimento primário na Estrada do Quati – Valor: R$ 3.420.845,42 Convênio com o Governo Estadual.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Portal do Rio Formoso – Valor: R$ 7.735050,55 Convênio com o Governo Estadual.

Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Jardim das Flores – Valor: R$ 1.155.510,04 Convênio com o Governo Estadual.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito