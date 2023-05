Pavimentação de trecho da MS-382, em Bonito, vai durar mais dez meses

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) emitiu termo aditivo ao contrato de pavimentação de um trecho da rodovia MS-382, em Bonito. O extrato foi publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico).

Até então, o prazo final era 26 de abril. Com mais 300 dias, o contrato vai até 19 de fevereiro de 2024. Já a vigência do termo fica até 18 de junho de 2024. A assinatura do aditivo foi em 18 de abril, pelo diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon, e pelo representante da Via Magna Infraestrutura, Ricardo Bueno de Sousa Freitas.

A pavimentação, que continua custando R$ 32 milhões, engloba um trecho de 15,72 quilômetros, entre o fim do perímetro urbano de Bonito e o distrito de Baía das Garças, mais especificamente entre as estacas 394 a 1.180.

Pavimentação da rodovia MS-382

A licitação foi lançada em março de 2022, com previsão inicial de R$ 32,2 milhões. Em março daquele ano, a Planacon foi escolhida para executar a obra, ao custo de R$ 12,7 milhões.

O contrato foi assinado em maio daquele ano. O primeiro aditivo foi assinado em fevereiro de 2023 a fim de incluir a previsão contratual de que um reajustamento do valor só seria concedido dentro do prazo de vigência.