Pedro Bial, Antônio Pitanga e Jorge Vercillo são atrações deste sábado

Antônio Pitanga, Pedro Bial, Kalu e Jorge Vercillo: atrações da 10ª FLIB neste sábado / Divulgação/Montagem O Pantaneiro

A programação da 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito) segue intensa neste sábado (11), penúltimo dia do evento, na Praça da Liberdade. A agenda reúne oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros, encontros literários, debates e apresentações musicais, tendo como destaques as participações de Antônio Pitanga, Joel Pizzini, Pedro Bial e o show de Jorge Vercillo.

Durante a manhã, o público poderá participar da Oficina Poética "Arrebol e Outras Cores do Tempo", ministrada por Karina Vicelli, voltada ao público idoso, das 09h às 11h, na Sala Jardim Selvagem. No mesmo horário, Bianca Resende conduz, na Sala Bolha de Sabão, a oficina "Literatura infantil e mediação de leitura: quando sinto que já vi".

Às 10h, o Palco Literário recebe representantes do Mulherio das Letras para compartilhar experiências desenvolvidas em Mato Grosso do Sul. Participam Dáfini Lisboa, Marília Siñani, Amanda Dim, Marina Duarte e Estela Rondina, com mediação de Adrianna Alberti.

Logo em seguida, às 11h, também no Palco Literário, um dos encontros mais aguardados da programação reúne o ator Antônio Pitanga e o cineasta Joel Pizzini, que conversam sobre os desafios e perspectivas da produção audiovisual contemporânea na atividade "Fazer cinema hoje".

No período da tarde, a programação segue com lançamentos de livros, das 13h às 16h, na Livraria FLIB, além do encontro de clubes de leitura de Mato Grosso do Sul, das 13h às 15h, na Sala Jardim Selvagem.

Também às 13h, o Palco Literário recebe uma roda de conversa reunindo intelectuais negros e negras de Mato Grosso do Sul. Participam Cíntia Santos Diallo, Aline Serzedelo, Gabriela Dias, Eugênia Portela, Sarah Muricy e Lenilde Ramos, com mediação de Bartolina Catanante.

Às 14h, no Palco Literário, Isloany Machado e Jucelia Souza da Silva participam do Dedo de Prosa "Memórias da casa velha", enquanto Ramona Rodrigues desenvolve atividades na Tenda Flibinha, das 14h às 18h.

Na sequência, às 15h, o Dedo de Prosa "Poesia – A lira de todos os tempos" reúne Andressa Arce, Renato Suttana, Gustavo L. Ribeiro e Bianca Resende.

Um dos momentos mais esperados do dia acontece às 16h, quando o jornalista Pedro Bial sobe ao Palco Literário para uma conversa mediada pela jornalista Cláudia Gaigher, com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Às 17h, Anderson Barbosa e Fred Hildebrand abordam o universo das histórias em quadrinhos, com mediação de Daniel Rockenbach.

A programação literária prossegue às 18h, com Moema Vilela, que conversa sobre criação escrita e escrita criativa, mediada por Maria Adélia Menegazzo, também com interpretação em Libras.

Na sequência, às 19h, a poeta Ana Martins Marques participa do encontro "Armadilhas poéticas", novamente com mediação de Maria Adélia Menegazzo.

Encerrando as atividades do Palco Literário, às 20h, a escritora Mariana Salomão Carrara apresenta a conversa "Da Pedra a Pluma", com mediação do Clube de Leitura de Bonito e tradução em Libras.

A programação musical começa às 21h, com apresentação de Kalu, no Palco Principal. Em seguida, às 21h30, o cantor Jorge Vercillo sobe ao palco para encerrar a noite de atrações.

Com o tema "Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias", a 10ª FLIB segue até este domingo (12), oferecendo uma programação gratuita que reúne literatura, pesquisa, educação, cultura e música, consolidando o evento como um dos principais encontros culturais de Mato Grosso do Sul. A agenda completa está disponível no site oficial do evento.