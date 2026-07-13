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Pedro Bial lança livro e destaca alegria por participar da 10ª FLIB

Jornalista e escritor participou de bate-papo com leitores na tarde de sábado: "um público a fim de uma conversa boa"

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 12:04

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Pedro Bial participou de uma conversa mediada pela jornalista e escritora Cláudia Gaigher / Divulgação

Um dos momentos mais aguardados da programação da 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito) aconteceu na tarde de sábado (11), quando o jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial reuniu centenas de pessoas no Palco Literário, montado na Praça da Liberdade.

Convidado da feira, Bial participou de uma conversa mediada pela jornalista e escritora Cláudia Gaigher, ocasião em que apresentou o livro "Isabel do vôlei da vida: A onda mais alta de Ipanema", obra dedicada à trajetória da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. Segundo a organização, mais de 200 pessoas acompanharam a atividade, o maior público registrado em um bate-papo literário nesta edição da FLIB.

Antes do encontro, o escritor destacou a satisfação de participar de um evento voltado à literatura e de encontrar leitores interessados em discutir livros e compartilhar experiências.

"É um público sempre com quem a gente vai falar com muita alegria", afirmou.

Durante a conversa, Bial definiu o livro como uma das tecnologias mais importantes já criadas pela humanidade, ressaltando sua capacidade de preservar histórias, conectar pessoas e atravessar gerações.

"Somos poucos nós, leitores, nós que curtimos esse objeto, essa tecnologia tão espetacular que é o livro", comentou.

Pedro Bial lança livro e conversa com público na Praça da Liberdade2

Para o escritor, quem participa de uma feira literária já chega disposto ao diálogo e ao compartilhamento de ideias.

"Quando alguém se dispõe a vir conversar comigo, a conversar com o livro numa feira literária, eu sei que é um público que já está a fim de uma conversa boa, que já chega com boa vontade. Isso é um tremendo estímulo e incentivo para conversar", destacou.

Em outro momento, Bial também falou, em tom descontraído, sobre a alegria de encontrar leitores que já conhecem sua obra.

"E quando vem alguém que leu o livro, então, aí é uma loucura. Você fica muito feliz, porque não é tanto assim", brincou.

A mediação ficou a cargo de Cláudia Gaigher, jornalista e escritora com forte atuação em Mato Grosso do Sul, especialmente em trabalhos ligados ao Pantanal e ao jornalismo ambiental.

Após o bate-papo, dezenas de pessoas permaneceram no local para participar da sessão de autógrafos, formando uma extensa fila no espaço destinado ao encontro entre o autor e os leitores.

O evento

A 10ª FLIB foi realizada de terça-feira (07) a domingo (12), na Praça da Liberdade, reunindo escritores, jornalistas, pesquisadores, artistas e músicos de diferentes regiões do país. Nesta edição, a feira homenageou a escritora Lygia Fagundes Telles e o escritor, editor e agitador cultural sul-mato-grossense Luciano Serafim, falecido em 2025.

Além da programação literária, o evento contou com oficinas, lançamentos de livros, debates, atividades voltadas ao público infantil e apresentações musicais, consolidando a FLIB como um dos principais eventos culturais de Mato Grosso do Sul.

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