Pela 18ª vez, Bonito conquista prêmio de "Melhor Destino de Viagem e Turismo"

Divulgação, Prefeitura Municipal

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, Bonito conquistou mais uma vez, o prêmio de ‘O Melhor de Viagem e Turismo 2024/2025’ na categoria ‘Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil’, concedida pela Revista Viagem e Turismo da Editora Abril.

O município foi eleito 18 vezes campeão da categoria em 20 edições do prêmio.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues recebeu a honraria, acompanhado da secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, Juliane Salvadori e da primeira-dama do município, Leila Aivi. Bonito disputou com Foz do Iguaçu (PR) e Fernando de Noronha (PE).

O prefeito, Josmail Rodrigues, destacou que prêmio reflete as ações desenvolvidas no município para fortalecer o turismo. “O prêmio é resultado de muito trabalho, tanto do setor público – Estado e Município – como do setor privado, com iniciativas e ações focadas sempre no desenvolvimento sustentável de nossa cidade".

Ainda conforme o prefeito, em 2022 Bonito entrou para a história como o primeiro destino de ecoturismo do mundo em Carbono Neutro, concedida pela Nações Unidas para o Clima.

Além disso, houve diversos investimentos em infraestrutura e logística, com a pavimentação das Rodovias do Turismo e MS-345, facilitando o acesso aos atrativos e diminuindo a distância entre Campo Grande e Bonito, bem como no Aeroporto Regional, que ampliou o número de voos e hoje há opções diretas de SP.

Segundo o prefeito, "Ainda temos muitos desafios a enfrentar, principalmente no que diz respeito a conservação dos nosso rios, mas estamos preparados e vamos continuar trabalhando para que nossa cidade seja sempre uma referência, no Brasil e no mundo quando o assunto for Ecoturismo”, afirmou

A 20ª edição contou com 34 categorias e a votação foi inteiramente do público, que este ano alcançou a marca de 6.020 respondentes.

A premiação ocorreu em São Paulo, na noite desta quarta-feira (13), no espaço Viale 441, no Jardim Paulistano.