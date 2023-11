Período de Rematrículas nos CEIs de Bonito terminan na sexta-feira

Assessoria/ Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Bonito informa aos pais ou responsáveis que o período de rematrícula nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e nas escolas para as turmas da Pré-Escola I, para o ano letivo de 2024 encerra nesta sexta-feira (24).

Neste primeiro momento as vagas são destinadas as crianças que já estudam na Rede e apenas vão confirmar a vaga para o ano que vem. As confirmações devem ser realizadas diretamente nos CEIs e local de ensino das crianças.

É importante reforçar para que os pais ou responsáveis não percam o período de rematrícula das crianças, porque caso a rematrícula não seja realizada, a criança perderá a vaga e a mesma será disponibilizada para alunos novos.

Matrícula

As novas matrículas nos Centros de Educação Infantil seguirão a lista de espera da SEMEC, conforme disponibilidade de vagas, respeitando o Decreto nº 252, de 04 de dezembro de 2018, as mesmas serão realizadas entre os dias 27 de novembro a 8 de Dezembro de 2023.

Durante este período também serão realizadas a rematrícula e matrícula nas escolas para a PRÉ- ESCOLA II para as crianças que estudam na escola e nos CEIS, conforme a indicação dos pais e a disponibilidade de vagas nas escolas.

Será obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação atualizada, no ato da rematrícula ou matrícula.