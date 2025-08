Pit Stop Bonito é vice e avança à final estadual

Assessoria de Comunicação

A equipe Pit Stop Bonito Futsal conquistou o vice-campeonato da Liga MS de Futsal – Região Pantanal, uma das etapas classificatórias mais disputadas do estado. Com o resultado, o time garantiu vaga na fase final da competição, que reunirá os seis melhores clubes de futsal de Mato Grosso do Sul.

A fase decisiva será disputada em Campo Grande, com data ainda a ser definida pela organização. A classificação reforça o desempenho consistente da equipe e o crescimento do esporte no município.