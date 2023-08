Plataforma Alumia completa um mês e inova no turismo de Mato Grosso do Sul

A Plataforma de Inteligência Turística de Mato Grosso do Sul, Alumia, completa hoje (26) um mês de lançamento e já demonstra grandes resultados para o turismo. A plataforma se diferencia no mercado por unir dados de fontes oficiais, fontes primárias e Big Data. Completa, a plataforma permite entender o turismo como um todo, pelo viés da aviação, transporte terrestre, visitação em atrativos, perfil dos visitantes, alojamentos e muito mais.

Desenvolvido pela Sprint Dados e idealizado pela Fundtur/MS (Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul), o projeto foi realizado em parceria com o IPF (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio). A plataforma surgiu para desmitificar o entendimento de que os dados são complicados.

A intenção é abastecer com dados, os empresários e gestores do setor para ajudá-los a fazer as escolhas certas para o seu negócio. Além de permitir leitura assertiva dos dados de Mato Grosso do Sul e trazer respostas às dúvidas dos empresários na hora de traçar a melhor estratégia, para aproveitar as oportunidades de mercado. A Ceo da Sprint Dados, Rayane Ruas, explica que para Alumia existir foi necessário um intenso trabalho de curadoria e seleção de dados.

“As informações têm os diferentes níveis de recortes geográficos, nacional, estadual, regional, municipal. São diversos os geradores e fornecedores dos dados. Mesmo o Big Data, apresenta desafios na disponibilidade de dados que nos permitam analisar e compreender. Então, o trabalho da Sprint foi no sentido de selecionar qual dado traria maior confiabilidade e segurança, que permitisse que os gestores se entendessem e compreendessem na individualidade, mas também que pudessem se comparar com outros municípios ou com os dados do Estado”.

Neste primeiro mês que a Alumia está disponível para uso e acesso do público em geral. “Estou muito feliz que a Alumia, essa ferramenta tão inovadora, já completa um mês. Estamos agora numa fase importante que é a disseminação da plataforma e suas funcionalidades para os gestores e trade sul-mato-grossenses. Vamos também começar a fazer capacitações para que eles possam usar bem a ferramenta, que é o mais importante agora, como ela vai ser usada pelo nosso público e também pelos investidores. A Fundação de Turismo vai usá-la muito para mostrar informações relevantes para investidores e empreendedores de fora do Estado, para aquele que quer instalar novos negócios em MS. A partir do momento que a Alumia começar a gerar cada vez mais informações, tenho certeza que vão melhorar as minhas tomadas de decisão”, disse o diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling.

Diversos painéis da Alumia foram atualizados com os dados mais recentes disponibilizados pelas diversas fontes e novos dados foram inseridos, tais como: empresas abertas e fechadas e, ainda, o perfil do turista de 2023 de Bonito em complementação à série histórica disponibilizada no lançamento. A gerente do Observatório do Turismo estadual e coordenadora da Alumia, Danielle Cardoso de Moura, destaca os próximos passos da plataforma.

"Estamos numa fase de difusão da ferramenta, apresentando num primeiro momento nas universidades para os cursos de graduação e pós-graduação de Turismo. Entretanto, entre os meses de outubro e novembro de 2023, estão programados workshops presenciais e híbridos junto a diversos segmentos, entre eles de gestão pública, alojamento, agenciamento e transportes, dentre outros atores, de modo a demonstrar a aplicabilidade da plataforma no melhor direcionamento dos negócios turísticos. A ideia é nos aproximar daqueles que estão na linha de frente da atividade turística sul-mato-grossense, identificar as lacunas a serem preenchidas rumo a decisões mais assertivas e posicionamento de mercado", explica.

O Governo do Estado investiu R$ 1 milhão para tornar a Alumia uma realidade. A plataforma é direcionada à gestão pública e privada, onde os dados ajudam gestores, empresários e proprietários de empreendimentos turísticos a melhorarem a gestão e a atratividade do turismo.

Navegue na Alumia

A Alumia está dividida em 5 módulos que são: Informações Gerais, Aéreo, Motores de Busca, Redes Sociais e Alojamento. O módulo “Informações Gerais” está na área pública do portal e para acessar os demais módulos é necessário fazer um cadastro gratuito no www.alumia.tur.br.

No módulo “Informações Gerais” há dados de pesquisas primárias de fontes oficiais, do observatório da Fundtur/MS e indicadores turísticos relacionados à demanda geral do Estado. Já o módulo “Aéreo” apresenta dados e informações sobre a malha aérea do Estado do Mato Grosso do Sul, como voos ativos, ticket médio, origem e comportamento de compra.

O módulo “Motores de busca” mostra uma evolução de busca no Google por viagens realizadas, apresentando informações a partir de destinos, atrações e principais palavras-chaves. No módulo “Redes Sociais” é possível compreender o comportamento online a partir da extração e processamento dos posts e interações em linguagem natural de redes sociais, sites e blogs. Por fim, o módulo “Alojamento” permite a compreensão de como se dá o alojamento no Estado e seus destinos, com métricas de avaliação, preço médio, ocupação, evolução de preços, dentre outras.

Em seu primeiro mês de publicação, a Alumia já recebeu mais de 3,4 mil acessos, e mais de 410 cadastros já foram realizados para navegar nos módulos internos que contém o Big Data. O acesso aos módulos é totalmente gratuito, condicionado apenas ao cadastro para maior segurança da informação.