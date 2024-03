PM desmonta esquema de distribuição de drogas em armas em Bonito

Divulgação

Em uma operação, a Polícia Militar conseguiu fechar um ponto de distribuição de drogas e armas em Bonito. Pelo menos três pessoas foram presas, além da apreensão de drogas, armas e munições.



Conforme divulgado pela PM, as ações foram deflagradas entre segunda e terça-feira (18 e 19).



Na segunda-feira, policiais montaram diversos bloqueios policiais em vários acessos da cidade quando em determinado momento houve abordagem a um veículo. O condutor foi devidamente identificado dizendo que estava vindo de uma propriedade rural de Bonito e após revista foi encontrado 2,130 kg de cocaína escondida na tampa traseira da carroceria. Diante disso, o homem de 28 anos foi preso em flagrante.



No dia seguinte, terça-feira (19), policiais realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo quando receberam informações de que havia uma movimentação atípica possivelmente ligada ao tráfico de drogas em uma propriedade rural há 5 Km da via urbana. Ao se aproximarem do local, as guarnições flagraram uma mulher bastante nervosa que se deslocava para uma área de mata e portava vários sacos plásticos, enquanto uma outra mulher vigiava o local.



Que durante a abordagem e diligências seguintes, foram encontrados 1,347 kg de pasta base de cocaína, uma pistola importada calibre 40, dois carregadores comuns, um carregador alongado, 86 munições intactas, uma balança de precisão e um aparelho. Assim, as mulheres de 43 e 62 anos foram detidas e encaminhadas a Delegacia local para serem apresentadas a Justiça. Nesse contexto, constatou-se que a propriedade rural estava sendo utilizada pelo homem anteriormente flagrado com cocaína e o local era utilizado como depósito de entorpecentes e armas a serem comercializados na região.