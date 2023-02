PM flagra adolescente conduzindo carro durante fiscalização de Carnaval

Menor foi flagrado na direção / Divulgação PMMS

A Polícia Militar flagrou um adolescente de 17 anos conduzindo um carro durante fiscalização de Carnaval. O menor foi visto nesse sábado (18) dirigindo pelas ruas de Bonito.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito, em patrulhamento ostensivo na região central da cidade, avistaram o menor e deram ordem de parada.

Ele estava em um carro modelo VW/Gol. Na abordagem os militares constataram que o condutor era de fato menor de idade, 17 anos. Que o veículo também não estava devidamente licenciado.

Os policiais confeccionaram as notificações de trânsito cabíveis, bem como da remoção do veículo ao pátio do Detran/MS.

