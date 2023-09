PM prende motorista por dirigir bêbado em Bonito

Divulgação

Um motorista de 28 anos e o passageiro de 20 anos foram presos no último sábado, 23, em Bonito. O condutor estava dirigindo embriagado e o amigo portava drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta das 5h da manhã quando a Polícia Militar que estava em frente a Delegacia de Polícia viu o carro modelo Ford Fiesta de cor branca, trafegando pela Rua Vinte e Quatro de Fevereiro em alta velocidade. No cruzamento com a Rua General Ozório, o condutor realizou uma conversão a direita com manobra perigosa e arrastando os pneus.

Diante da situação, a equipe realizou a abordagem onde foram identificados três ocupantes no carro, sendo o condutor de 28 anos, e dois passageiros, um homem de 20 anos e uma mulher.

O motorista estava com sinais visíveis de embriaguez com forte odor etílico e olhos avermelhados, além disso, havia uma garrafa long neck a bordo do veículo. Após, realizado o teste do etilômetro, constatou-se que o condutor ingeriu álcool com valor considerado de 0,46mg/l miligramas de álcool p/ litro de ar expelido, configurando crime de trânsito.

Em checagens verificou-se que ele estava com a CNH suspensa. Com o passageiro foi encontrado 4 gramas de maconha e um dichavador.

Ambos foram presos e conduzidos até a Delegacia de Bonito.