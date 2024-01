Polícia Civil indicia autor de furto ocorrido em residência, no município de Batayporã

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Batayporã-MS indiciou nesta quinta-feira, 18/01, um indivíduo por furto ocorrido no início do mês. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, uma carteira contendo cartões e documentos pessoais teriam sido subtraídos em uma residência.

Durante o trabalho investigativo, apurou-se que o investigado, de posse dos cartões da vítima, os utilizou em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, e, uma vez identificado, foi indiciado pelo deito de furto e interrogado. O procedimento foi encerrado e encaminhado ao Poder Judiciário.