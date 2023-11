Polícia Civil realiza ação social em Bonito

Divulgação

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Regional de Jardim e da Delegacia de Bonito, reforça seu compromisso com a comunidade ao realizar a entrega de brinquedos à crianças assistidas pelo Instituto Família Legal, com sede em Bonito/MS.

A iniciativa faz parte de uma ação social desenvolvida pela Polícia Civil, visando estreitar os laços com a comunidade e promover o bem-estar das crianças. A entrega dos brinquedos ocorreu de forma alegre e descontraída, proporcionando momentos de alegria e felicidade para os beneficiados.

O Instituto Família Legal desempenha um papel fundamental na promoção de assistência social e cuidados a crianças e a Polícia Civil reconhece a importância de contribuir para o desenvolvimento saudável e feliz desses jovens cidadãos.

Os delegados que participaram da ação ressaltaram a importância de ações sociais como esta, que fortalecem os laços entre a polícia e a comunidade, construindo uma relação de confiança e parceria.