Polícia de Bonito identifica esquema de golpe em venda de veículo em Bodoquena

Divulgação

Ontem (24), por volta das 15h, a Polícia Militar de Bonito foi acionada para localizar um veículo que teria sido vendido em Bodoquena, porém o vendedor teria sido vítima de um golpe.

Segundo a vítima, o veículo foi anunciado para venda em uma rede social e uma pessoa sem se identificar teria feito contato manifestando interesse em comprar o veículo, com a intenção de revendê-lo para terceiros. O vendedor teria sido instruído a não comentar com o suposto interessado sobre a negociação.

De acordo com informações, o comprador teria concretizado a negociação, indo até um cartório e realizando o pagamento para uma pessoa desconhecida. Em seguida, o vendedor entregou o veículo ao comprador, porém não recebeu o pagamento, momento em que suspeitou que havia caído em um golpe.

Após diligências com o apoio da Guarda Municipal, a Polícia Militar localizou o veículo na Vila Donária, identificando o vendedor e o comprador. O comprador relatou ter comprado o veículo em Bodoquena por um valor abaixo do anunciado, com pagamento feito via PIX para uma pessoa desconhecida, e o vendedor teria recebido um comprovante de pagamento aparentemente falso. Ambos, comprador e vendedor, podem ter sido vítimas do golpe do falso intermediário, que tem se tornado comum na região.

Dicas de Segurança:

A Polícia Militar de Bonito oferece algumas dicas de segurança para evitar o golpe do falso intermediário, como suspeitar de anúncios com ofertas atraentes e valores abaixo do mercado, consultar a TABELA FIPE em caso de veículos, preferir perfis de vendas com procedência verificada, não realizar transações com terceiros e sempre checar a conta bancária correta antes de efetuar o pagamento. Além disso, é importante desconfiar de negociações que envolvam sigilo nos valores combinados e acionar a Polícia Militar e Civil em caso de suspeitas.

Para ocorrências, denúncias e informações, os cidadãos podem ligar para o telefone 190 ou 3255-3361 e falar com a Polícia Militar de Bonito.