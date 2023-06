Polícia Militar em Operação com cães, realiza prisão de traficantes em Bonito

Ações ocorreram nas rodovias estaduais que dão acesso ao município de Bonito e Bodoquena / Divulgação

Nos dia 06 e 07 de junho, policiais militares da Primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, juntamente com a guarnição do Canil do 7° Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, realizaram operação em prol ao combate de tráfico de drogas, apreensão de armas fogos, dentre outros crimes.

Nesse evento as ações ocorreram nas rodovias estaduais que dão acesso ao município de Bonito e Bodoquena, um ônibus de passageiros foi abordado, e os policiais militares com auxílios dos cães realizaram a averiguação no bagageiro, e averiguação nos passageiro, fato este motivado por denúncia.

Nesta ocasião com dois ocupantes estrangeiros de origem colombiana de 28 e 26 anos, foram localizado com eles trouxinhas análogas a cocaína, pasta base e maconha, o qual confessaram que estariam trazendo à terceiros no intuito de comercializa-las.

Segundo os rapazes, a droga foi adquiridas no país vizinho, Bolívia, e nisso houve a prisão em flagrante dos autores.

Do segundo episódio ocorreu com saída em destino ao Distrito Águas do Miranda, em determinada residência que conforme denúncias seria um ponto de venda de drogas, e que os militares se aproximando do local, dois indivíduos empreenderam fuga ao avistar a viatura policial, todavia, ambos foram contidos.

Em varredura com auxílio dos cães no terreno e interior da residência foram localizadas trouxinhas e tablete análoga a maconha e porções análoga a cocaína, além de uma quantia de moeda nacional advinda da venda ilícita.

Na residência havia uma adolescente infratora de 17 anos de idade, que fazia parte desse comércio ilegal, sendo ela apreendida. Os demais autores, a saber, de 58 e 22 anos de idade, receberam voz de prisão.

Todos os envolvidos foram devidamente conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, e responderão pelo crime de tráfico de drogas.