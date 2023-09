Polícia Militar prende dois homens por dirigir em estado de embriaguez e ameaça em Bonito

A Rádio Patrulha da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, na noite do último sábado, 16, quando realizava patrulhamento ostensivo no Distrito do águas do Miranda recebeu informações de que havia um condutor transitando pelas ruas da vila em alta velocidade.

Ao chegarem ao local, foi realizada abordagem policial a Rua Luiz Cândido Braga com a Rua Romeo Sá Medeiros sendo identificados dois cidadãos, o condutor do veículo com 37 anos acompanhando de outro de 42 anos.

Conforme denúncias e constatação no local, o condutor do veículo aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica e que ao realizar manobra de conversão, o condutor subiu com o veículo sobre a calçada oferecendo riscos a segurança das pessoas e, ainda, após descer da calçada parou seu veículo na contra-mão de direção.

Durante abordagem, constatou se que o condutor estaria com sinais característicos de embriaguez alcoólica, tais como forte odor etílico e dificuldades para andar e ainda, transitava com o veículo sem licenciamento e com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Diante das constatações, o condutor recebeu voz de prisão sendo imediatamente confeccionado o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, assim como, lavrado o termo de recolhimento do veículo e autos de infração por “Conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, dirigir veículo com validade da CNH vencida e transitar com o veículo em calçadas e passeios”.

Que durante a abordagem e averiguação ao veículo em fundadas suspeitas, o cidadão de 42 anos tentou impedir a atuação da Polícia Militar fazendo diversas ameaças contra os policiais militares que atendiam a ocorrência. Nesse interim, o mesmo recebeu voz de prisão, onde todos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para serem apresentados a justiça.

A Polícia Militar continua vigilante na região e nesta ocorrência evitamos que possíveis acidentes tenham ocorrido. Para ocorrências, denúncias e informações, ligue 190 ou 3255-3361 e fale com a Polícia Militar de Bonito.