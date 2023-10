Polícia Militar prende suspeito por pichação em Bonito

Divulgação

A Rádio Patrulha da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar em Bonito foi acionada por populares, no fim da tarde desta terça-feira (17), a fim de averiguar um cidadão que estaria causando danos no Centro de Lazer mais conhecido como CMU (Centro de Múltiplo Uso).

Com as informações, policiais militares foram até o local e iniciaram diligências onde foram identificadas testemunhas e imagens de câmeras de segurança que flagraram uma pessoa que havia cometido pichação em uma das edificações do centro de lazer.

Após, levantamentos, a Polícia Militar localizou e identificou a pessoa que cometeu o delito sendo um jovem de 18 anos o qual relatou que havia feito a pichação na pista de Skate utilizando-se de um “canetão”.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão por “Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano” e encaminhado à Delegacia Civil de Bonito.

Além de ser preso pelo ato, o autor poderá ser responsabilizado civil e administrativamente por infração ambiental.