Polícia Militar realiza prisão de agressor pelo crime de violência doméstica em Bonito

Nessa quarta-feira (25), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, receberam denúncia da vítima de 26 anos de idade, visto que estava sendo agredida por seu esposo, fato este acontecendo na região central da cidade.

Consta que conforme relato da vítima, ambos estavam consumindo bebida alcoólica, e dado momento o agressor de 38 anos de idade passou a agredi-la com socos.

Que a vítima se encontrava na via pública próximo a sua casa, e que o autor se achava no interior da residência em posse de uma faca e, logo empreendeu fuga após chegada dos policiais, todavia, fora contido pelos militares, o qual procederam a sua imobilização e prisão, sendo ele conduzido à Delegacia para as providências cabíveis, de modo que responderá pelo crime de lesão corporal, relacionado no rol de crime de violência doméstica.

Para ocorrências, denúncias e informações, ligue 190 ou 3255-3361 e fale com a Polícia Militar de Bonito.