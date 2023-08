Polícia Militar realiza prisão de dois traficantes e apreende entorpecentes em Bonito

Divulgação

Na última quinta-feira, 17, policiais militares da Primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, realizavam patrulhamento ostensivo na região central da cidade, quando um veículo Siena de cor cinza ao perceber a presença da viatura policial empreendeu fuga repentinamente.

Pelo exposto a equipe policial iniciara um acompanhamento tático, a fim de proceder a abordagem, o veículo por sua vez trafegava em alta velocidade, não obedecendo as sinalizações de trânsito da via e nem as ordens de parada emanadas pela viatura.

Em dado momento os policiais lograram êxito em realizar a abordagem do veículo, o qual se tratava de um casal, ambos de 21 anos de idade. Que em revista veicular foram encontrados mais de 1kg de pasta base, cerca de 1kg de cocaína e além de crack, de modo que ensejou na prisão em flagrante delito

dos envolvidos em tela.

Os autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e apresentados os entorpecentes e um montante de dinheiro nacional provavelmente advinda do comércio do tráfico que foram devidamente apreendidos.