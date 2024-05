Polícia Militar realiza prisão em flagrante de dois autores por furto

Nesta quarta-feira (08) policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, receberam denúncia versando que havia dois indivíduos em determinado depósito de um supermercado na região central da cidade, e que não eram funcionários daquele estabelecimento comercial.

Posto isto, a equipe policial deslocou no local, e lá encontraram dois indivíduos de 22 e 18 anos de idade escondidos, e que ao perceber a presença dos militares empreenderam fuga pelo telhado.

No entanto, o mais novo desistiu de prosseguir com a fuga, ao passo que desceu dali e se rendeu. O mais velho ainda resistia, contudo, após ação dos policiais lograram êxito em proceder com a detenção deste no telhado.

Com os autores estavam em posse de um montante de 17 potes de sorvete subtraídos, o qual foram devidamente recuperados pelos policiais.

Os autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, e responderão pelo crime furto.

Para ocorrências, denúncias e informações, ligue 190 ou 3255-3361 e fale com a Polícia Militar de Bonito.