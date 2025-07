Polícias Militar e Civil realizam operação e apreendem drogas em Bonito

Assessoria de Comunicação Social da 1ªCIPM/CPA-7

Na tarde do dia 2 de julho de 2025, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois suspeitos no município de Bonito, Mato Grosso do Sul.

A operação ocorreu após o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços distintos da cidade. Em um dos locais, foram encontradas porções de cocaína escondidas dentro de um capacete e na carenagem de uma motocicleta, veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes.