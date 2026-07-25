Acessibilidade

25 de Julho de 2026 • 14:53

Buscar

Últimas notícias
X
Rodovia do Turismo

Ponte do Hormínio é revitalizada e reforça segurança em Bonito

Obras começaram em maio deste ano, após uma avaliação técnica apontar a necessidade de manutenção preventiva na estrutura

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 12:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após cerca de dois meses de trabalho, foi concluída a revitalização da Ponte do Hormínio, localizada sobre o Rio Formoso, na região dos Belini, em Bonito. A obra garante mais segurança e melhores condições de tráfego para quem utiliza diariamente a Rodovia do Turismo.

Os serviços foram executados pela Prefeitura de Bonito, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras), e tiveram como objetivo recuperar a estrutura da ponte, aumentando sua durabilidade e proporcionando uma travessia mais segura para moradores, produtores rurais, estudantes, turistas e demais usuários da via.

Considerada uma ligação importante para a região, a ponte é utilizada no transporte escolar, no escoamento da produção rural e no acesso a pesqueiros e atrativos turísticos do município.

Ponte do Hormínio é revitalizada e reforça segurança em Bonito2

As obras começaram em maio deste ano, após uma avaliação técnica apontar a necessidade de manutenção preventiva na estrutura. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego foi totalmente interditado para garantir a segurança das equipes e dos motoristas.

Com a conclusão da reforma, a administração municipal destacou a importância de reforçar os investimentos na manutenção da infraestrutura rural, buscando melhorar a mobilidade, ampliar a segurança nas estradas e contribuir para o desenvolvimento das atividades econômicas e do turismo em Bonito.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cinema

4º Bonito CineSur terá charlas gratuitas com nomes do cinema e da televisão

Bonito

MPMS denuncia dois vereadores de Bonito por suposta fraude em contrato

Apresentador da cerimônia

Reynaldo Gianecchini será destaque na abertura do 4ª Bonito CineSur

Festival começa na próxima sexta-feira, no Centro de Convenções; programação vai até o dia 01º de agosto

Habitação

Bonito abrirá inscrições para seleção de famílias do "Minha Casa, Minha Vida"

Publicidade

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

ÚLTIMAS

Meteorologia

Aquidauana amanhece com céu limpo e temperaturas amenas nesta sexta

Temperaturas aumentam mais ao longo do dia; calor volta a ganhar força aos poucos

Aposentadoria

Aposentadoria negada pelo INSS: o que fazer e como recorrer

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo