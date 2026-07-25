Ponte do Hormínio é revitalizada e reforça segurança em Bonito

Após cerca de dois meses de trabalho, foi concluída a revitalização da Ponte do Hormínio, localizada sobre o Rio Formoso, na região dos Belini, em Bonito. A obra garante mais segurança e melhores condições de tráfego para quem utiliza diariamente a Rodovia do Turismo.

Os serviços foram executados pela Prefeitura de Bonito, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras), e tiveram como objetivo recuperar a estrutura da ponte, aumentando sua durabilidade e proporcionando uma travessia mais segura para moradores, produtores rurais, estudantes, turistas e demais usuários da via.

Considerada uma ligação importante para a região, a ponte é utilizada no transporte escolar, no escoamento da produção rural e no acesso a pesqueiros e atrativos turísticos do município.

As obras começaram em maio deste ano, após uma avaliação técnica apontar a necessidade de manutenção preventiva na estrutura. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego foi totalmente interditado para garantir a segurança das equipes e dos motoristas.

Com a conclusão da reforma, a administração municipal destacou a importância de reforçar os investimentos na manutenção da infraestrutura rural, buscando melhorar a mobilidade, ampliar a segurança nas estradas e contribuir para o desenvolvimento das atividades econômicas e do turismo em Bonito.