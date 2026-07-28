Ponte entre Bonito e Anastácio fica interditada até o fim desta terça-feira

Ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, em Bonito / Divulgação

Motoristas que utilizam a rodovia MS-345 devem redobrar a atenção nesta terça-feira (28). A ponte sobre o Rio Miranda, localizada entre os municípios de Bonito e Anastácio, está com o trânsito totalmente interditado desde as 06h e permanecerá bloqueada até as 18h para a realização de obras de recuperação estrutural.

A interdição foi informada com antecedência pela Prefeitura de Bonito. Os serviços são executados pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que realiza o reforço da estrutura, recuperação de pontos estratégicos e outras intervenções necessárias para garantir mais segurança aos usuários da rodovia.

Durante o período de obras, a passagem de veículos está totalmente proibida. Segundo os responsáveis pelo serviço, a medida é necessária para preservar a segurança das equipes que trabalham no local e dos motoristas.

Após a conclusão dos trabalhos previstos para esta terça-feira, o tráfego voltará a operar no sistema de pare e siga, com circulação em meia pista. A travessia continuará liberada apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com limite de até 10 toneladas, sendo permitida a passagem de um veículo por vez. Durante a interdição, a recomendação é utilizar a rodovia MS-178, via Guia Lopes da Laguna, como rota alternativa.

