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Trânsito

Ponte sobre o Rio Miranda volta a receber veículos acima de 10 toneladas

Travessia na MS-345 continua com restrição de apenas um veículo por vez para garantir a segurança

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 14:42

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Ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, em Bonito / Divulgação

Motoristas que utilizam a rodovia MS-345, em Bonito, já podem voltar a trafegar com veículos acima de 10 toneladas sobre a ponte do Rio Miranda. A liberação foi informada pela Prefeitura de Bonito, com base em comunicado da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Apesar da ampliação do limite de peso permitido, a travessia segue com uma medida de segurança importante - apenas um veículo pode passar pela ponte por vez. A orientação busca preservar a estrutura enquanto continuam os cuidados e o monitoramento do local.

As autoridades também reforçam a necessidade de os condutores respeitarem a sinalização instalada e redobrarem a atenção durante a passagem pela ponte.

Na semana passada, após três dias de intervenções, o Governo de Mato Grosso do Sul havia liberado o tráfego na estrutura apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com até 10 toneladas. Na ocasião, a circulação também passou a funcionar em sistema de pare e siga, com meia pista liberada.

A ponte está localizada na chamada Estrada do 21, importante ligação da região de Bonito. As restrições haviam sido adotadas para garantir a segurança durante os trabalhos de recuperação da estrutura.

Com a nova autorização, veículos de maior porte voltam a utilizar a travessia, mantendo, porém, a exigência de passagem individual sobre a ponte.

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