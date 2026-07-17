Ponte sobre o Rio Miranda volta a receber veículos acima de 10 toneladas

Travessia na MS-345 continua com restrição de apenas um veículo por vez para garantir a segurança
Ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, em Bonito / Divulgação
Motoristas que utilizam a rodovia MS-345, em Bonito, já podem voltar a trafegar com veículos acima de 10 toneladas sobre a ponte do Rio Miranda. A liberação foi informada pela Prefeitura de Bonito, com base em comunicado da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).
Apesar da ampliação do limite de peso permitido, a travessia segue com uma medida de segurança importante - apenas um veículo pode passar pela ponte por vez. A orientação busca preservar a estrutura enquanto continuam os cuidados e o monitoramento do local.
As autoridades também reforçam a necessidade de os condutores respeitarem a sinalização instalada e redobrarem a atenção durante a passagem pela ponte.
Na semana passada, após três dias de intervenções, o Governo de Mato Grosso do Sul havia liberado o tráfego na estrutura apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com até 10 toneladas. Na ocasião, a circulação também passou a funcionar em sistema de pare e siga, com meia pista liberada.
A ponte está localizada na chamada Estrada do 21, importante ligação da região de Bonito. As restrições haviam sido adotadas para garantir a segurança durante os trabalhos de recuperação da estrutura.
Com a nova autorização, veículos de maior porte voltam a utilizar a travessia, mantendo, porém, a exigência de passagem individual sobre a ponte.
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