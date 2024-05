Prazo para regularizar o título eleitoral termina nesta quarta-feira, 8 de maio

Atenção eleitores de Bonito, o prazo para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e colher a biometria para quem ainda não realizou esse procedimento, termina nesta quarta-feira, 8 de maio, após esse prazo, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais e só será reaberto em novembro. O Cartório Eleitoral de Bonito está atendendo em horário estendido, das 8h às 18 horas para atender as demandas.

Documentos necessários

Compareça com um documento oficial de identificação com foto (exceto CNH, se for tirar o título), comprovante de residência no município (documento que comprove vínculo residencial ou afetivo ou familiar ou profissional ou comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da cidade). No caso de alistamento, ainda será necessário o comprovante de quitação militar para as pessoas do gênero masculino que completem 19 anos em 2024.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito