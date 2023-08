Prefeito de Bonito anuncia drenagem e pavimentação na cidade

O prefeito Josmail Rodrigues recebeu a notícia nesta quinta-feira, 10 de agosto, que o Governo do Estado, por meio da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) que o bairro Cohab receberá obras de reconstrução do pavimento e na drenagem de águas pluviais. A obra faz parte de uma série de investimentos que o Governo anunciou para Bonito e Campo Grande.

“Uma notícia que me deixa muito feliz pois sei o quão importante é essa obra para os moradores do bairro Cohab. Gostaria de agradecer imensamente o governador Eduardo Riedel, o deputado estadual Paulo Corrêa e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo pelo empenho e por sempre olhar com carinho para as necessidades de Bonito.” disse o prefeito Josmail.

A obra será licitada em 28 de agosto. Mais detalhes sobre as licitações para as obras em Bonito e Campo Grande podem ser obtidas nas páginas, 111 e 112 da edição 11.237 do Diário Oficial do Estado