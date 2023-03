Prefeito de Bonito cobra agilidade de empresa na reforma do Hospital Darci João Bigaton

Obra deve ser concluída em até 150 dias / Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues se reuniu com os responsáveis pela empresa 1A Serviços de obras Civis e Terceirização de Pessoal LTDA, vencedora do processo licitatório para reforma do Hospital Darci João Bigaton, para cobrar agilidade na obra.

Os serviços estão sendo realizados em etapas, uma vez que a unidade precisa manter o funcionamento. A estimativa repassada pelo administrador da obra, Paulo Sérgio Nogueira Barbosa é de que a reforma seja concluída entre 120 e 150 dias.

Segundo a Prefeitura de Bonito, o chefe do Executivo quer agilidade. Segundo ele, no primeiro momento a empresa concentrou os trabalhos na parte superior do prédio, com troca de telhas e calhas.

A lavanderia, que antes não estava inclusa no contrato, também já foi reformada e será entregue nesta semana. Agora as equipes estão trabalhando na recepção e na entrada de emergência, onde estão sendo trocados pisos, louças, janelas, bem como a pintura de forma geral e instalações elétrica e hidráulicas.

“Eles disseram que assim que terminarem o receptivo, vão liberar aquela ala para o hospital, para poderem iniciar os trabalhos em outro local. Como não podemos suspender o funcionamento da unidade, precisamos fazer essas adequações para conseguir dar continuidade na obra e no atendimento ao público, mas eu pedi para que agilizem a reforma e a empresa se comprometeu a colocar mais gente trabalhando e entregar o mais rápido possível”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

A reforma do Hospital Darci João Bigaton foi firmada por meio de convênio entre Prefeitura de Bonito e Governo do Estado, no valor de R$ 2.387.290,60.