Prefeito de Bonito cumpre agenda em Brasília e garante recursos

Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues, acompanhado do secretário de Governo, Jary Neto e do vereador Paulo Henrique Breda (Prof. PH) cumpriu agendas em Brasília durante esta semana, visitando deputados, senadores e representantes do Governo Federal em busca de emendas e investimentos para Bonito. Um dos recursos conquistados está o valor de R$ 770 mil para a pavimentação da Vila Mimito.

O valor foi garantindo pelo deputado federal Vander Loubet, através de emenda parlamentar, via Ministério das Cidades. “Esse valor incialmente seria para a Educação, mas vamos transferir para a infraestrutura para atender esse bairro e aos pedidos do moradores, que tanto precisam do asfalto e no ano que vem atenderemos a Educação, com certeza”, disse o deputado.

Com a senadora Tereza Cristina o prefeito destacou os investimentos na pavimentação na Vila Maruca, que já está licitada, e na Cherogami, além construção de pontes de concreto do Anhumas e Laudejá e da instalação da agroindústria para os pequenos produtores, nas quais a senadora sinalizou recursos enquanto deputada federal. Todas essas obras terão contrapartida do município.

O prefeito também visitou o gabinete do senador Nelsinho Trade para pedir apoio da liberação de um convênio com a Calha Norte no valor de R$ 9,5 milhões, que deve ser investidos infraestrutura do município, em obras como a modernização da Avenida Heron do Couto e da Rua Pilád Rebuá, que já estão com projetos prontos e foram apresentados a comunidade em audiência pública.

O time bonitense ainda participou de reuniões na Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) e com o gerente de assuntos federativos da Presidência da República, Gileno Oliveira. O prefeito Josmail também participou de ato no Palácio do Planalto, no qual o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, foi nomeado como Membro do Conselho da Federação.

O Conselho da Federação desempenha um papel fundamental na resolução dos desafios que afetam as diferentes esferas federativas. Sua missão principal é fornecer suporte e facilitar a coordenação, a negociação e o estabelecimento de estratégias e ações voltadas para interesses prioritários compartilhados, visando promover o desenvolvimento econômico sustentável e a redução das desigualdades sociais e regionais.

Este órgão é composto por 18 membros, sendo representantes igualitários dos três níveis de governo. Além disso, é presidido pelo Presidente da República e inclui outros representantes do Governo Federal, além de governadores e representantes de entidades municipalistas.

Josmail visitou ainda o deputado federal Dagoberto Nogueira, solicitando mais uma vez apoio junto ao FNDE para conclusão da Creche do Bom Viver, que no momento a obra encontra-se parada, bem como sobre os recursos para a construção de duas quadras cobertas nas escolas Manoel Inácio de Farias e Isaura Pinto Guimarães e construção de uma quadra coberta no Distrito Águas do Miranda; a deputada federal Camila Jara, que sinalizou para liberação de emenda para Bonito no orçamento de março/2024 e o deputado federal Beto Pereira, que se comprometeu em buscar recursos para a infraestrutura e a promoção da nossa cidade no Brasil e no mundo.

“Eu agradeço imensamente a cada deputado, senador e aos representantes das entidades federais que nos receberam de portas abertas e se colocaram a disposição para atender Bonito no que for possível. Nossa cidade é muito importante para o turismo brasileiro e tem recebido atenção, com investimentos estaduais e federais”, finalizou Josmail.