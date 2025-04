Prefeito de Bonito divulga balanço dos 100 primeiros dias do segundo mandato

ASSESSORIA PREFEITURA BONITO

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, divulgou nesta quarta-feira (10) um balanço dos primeiros 100 dias de sua nova gestão (2025-2028). Em publicação nas redes sociais, o gestor destacou avanços em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, habitação e valorização dos servidores públicos.

Infraestrutura

A prefeitura anunciou um investimento de R$ 30 milhões em obras de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação e recapeamento de vias como as ruas Monte Castelo, Vicente Jacques, Aniceto Coelho, Nossa Senhora da Penha e Nova Jerusalém.

Destaque também para a pavimentação da Vila Machado, com R$ 1,4 milhão provenientes de emenda do senador Nelsinho Trad e R$ 800 mil de recursos próprios. A revitalização das avenidas Heron do Couto e Pilad Rebuá também está em andamento.

Em parceria com o Governo do Estado, estão em execução obras de drenagem e pavimentação na Vila Jaraguá e na Vila América. Na área rural, estradas foram recuperadas para facilitar o escoamento da produção e o transporte escolar.

Outro ponto importante é a publicação da licitação para construção do Anel Viário de Bonito, com investimento previsto de R$ 51 milhões. A obra vai ligar as rodovias MS-382 e MS-178, facilitando o acesso ao aeroporto e aos municípios vizinhos.

Saúde

Na área da saúde, a gestão municipal regularizou uma dívida de mais de R$ 10 milhões do Hospital Darci João Bigaton, permitindo a retomada de recebimento de recursos estaduais e federais. O hospital recebeu 35 camas elétricas, colchões e poltronas, além de 10 camas para o pronto-socorro, com apoio do deputado federal Rodolfo Nogueira.

O programa “Remédio na Porta” foi lançado para entregar medicamentos a idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Educação

Na educação, o município recebeu um ônibus escolar do novo PAC, no valor de R$ 462 mil, por emenda do deputado Dagoberto Nogueira. Além disso, foram entregues mais de 7,2 mil uniformes escolares e reformadas unidades como as escolas João Alves de Arruda e Manoel Inácio de Farias.

Também foram firmadas parcerias com o IFMS para oferta de cursos técnicos de Logística e Administração.

Meio Ambiente

Entre as ações ambientais, destaca-se a doação de 50 mil mudas nativas, em parceria com a Itaipu Binacional e o deputado Dagoberto Nogueira. Houve ainda o plantio de árvores na Rodovia do Turismo e mutirões de limpeza durante a Semana da Água.

Eventos e Cultura

A prefeitura também promoveu eventos como o 1º Festival de Verão de Bonito e o 3º Festival de Pesca Esportiva no distrito Águas do Miranda. A gestão apoiou ainda o Velocross Esquenta Bonito e o Encontro de Laço Comprido no Clube do Laço Nabileque.

Habitação

Na habitação, o destaque foi para a continuidade de programas como o “Minha Casa, Minha Vida”, com previsão de construção de 80 apartamentos e 100 moradias rurais. Também seguem as obras do Residencial Rio da Prata, com entrega prevista para 2025. O programa “Lote Urbanizado” concluiu 50 terrenos, e o “Lar do Servidor” destinou outros 50 lotes para funcionários públicos.

Gestão e reconhecimento

A administração reajustou em 5% os salários dos servidores e lançou o programa “Regulariza Bonito”, para renegociação de dívidas municipais. Também foi realizada a primeira audiência pública do Plano Diretor, em parceria com o Governo do Estado e a UFRJ.

Bonito foi recertificada como Destino Carbono Neutro e venceu o 3º Prêmio Ibero-Americano de Destinos Turísticos Inteligentes 2025 na categoria Sustentabilidade Ambiental.