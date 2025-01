Prefeito de Bonito vai reduzir duas secretarias em 2025

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues / Divulgação

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB), reeleito para mais quatro anos de mandato, mantém, por enquanto, o time de secretários, mas isso deve mudar em fevereiro, com a redução de dois titulares para contenção de gastos.



À reportagem de O Pantaneiro, Josmail afirmou que até então, nenhum secretário foi demitido. “Vou ter cautela, estou analisando a situação, mas, para economizar, pois estou com receio da arrecadação, deixarei duas secretarias sem secretários”, afirmou.



Segundo o chefe do Executivo, uma delas será a do esporte. “A outra ainda estou analisando”. O anúncio deve ser feito no próximo mês.



A Prefeitura de Bonito tem nove secretarias: Educação e Cultura, Saúde, Esporte, Obras, Assistência Social, Meio Ambiente, Governo, Administração e Finança e Turismo e Desenvolvimento Econômico.



Quem comanda a pasta de Esportes é Marcelo Santos de Souza. Ele foi nomeado pelo prefeito Josmail no primeiro mandato.