Prefeito e comandante da PM discutem aumento de efetivo em Bonito

Registro feito durante a reunião das autoridades / Divulgação assessoria

O prefeito Josmail Rodrigues se reuniu com o novo comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, nesta terça-feira (7), em Campo Grande, para tratar sobre a construção do quartel da PM no distrito Águas do Miranda, doação de terrenos para associações militares e aumento de efetivo da PMA em Bonito.

O comandante falou das tratativas com o Estado para a construção do quartel da PM no distrito, umas vez que a Prefeitura já realizou a doação do terreno e solicitou também, a doação de dois terrenos no Portal do Rio Formoso, para a construção das associações de Cabos e Soldados do MS e dos Oficiais Militares do MS (AOFMS).

O prefeito destacou que irá estudar o pedido e levá-lo a Câmara Municipal para debate com os vereadores. Josmail também aproveitou a ocasião para pedir o aumento do efetivo da Polícia Militar Ambiental em Bonito (PMA), destacando que atualmente o município conta com apenas seis policiais e dado a dimensão territorial e importância ambiental dele para o Estado e o país, a presença ativa da PMA é essencial.

"Eu já protocolei um oficio na Governadoria solicitando o aumento do efetivo, porque o município de Bonito é grande, nós temos mais 3,5 mil km de estradas vicinais, sem falar dos nossos rios e por isso precisamos, com certeza, de um olhar diferenciado para PMA", disse.

Por fim, falaram sobre a criação do Projeto Florestinha em Bonito, desenvolvido pelos militares há quase 30 anos no país e que aborda uma visão de cidadania, disciplina e Educação Ambiental com crianças e adolescentes.