Prefeito e Corpo de Bombeiros discutem criação de via de socorro rápida em Bonito

Divulgação assessoria

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues recebeu o comandante do Corpo de Bombeiros de Bonito, Capitão Diego Garcia Baumgardt e o subcomandante, 2º Tenente Ronaldo Machado para discutirem projetos em parceria com a Prefeitura.

Entre as demandas apresentadas pelos militares, está à criação de uma via de socorro rápida para ambulâncias, que consiste na adequação de uma das ruas da cidade, preferencialmente a de acesso ao Hospital Darci João Bigaton (Rua 24 de Fevereiro), com a remoção de obstáculos, como quebra-molas, por exemplo.

“Primeiro eu quero agradecer, em nome de toda a população bonitense, o trabalho que vocês têm desenvolvido em nossa cidade. Com certeza foram divisores de águas em relação ao resgate e socorro de vítimas e nós só temos a agradecer. Sobre a adaptação da via, com certeza a Prefeitura vai estudar o pedido e achar um jeito de fazer as adequações, que vai ajudar não só os bombeiros, mas também as ambulâncias do município”, reforçou o prefeito.

Segundo o comandante do CBM de Bonito, a via de socorro rápido é necessária para diminuir os impactos as vítimas durante o resgate. “As vítimas reclamam muito do choque ao passar pelos quebra-molas, por exemplo.

Além disso, os obstáculos aumentam o tempo de deslocamento das equipes até o local do acidente e depois até hospital, o que pode ser determinante em casos mais graves”, detalha o comandante Baumgardt.

O prefeito também discutiu com a dupla sobre a criação do Conselho de Segurança de Bonito, no qual os bombeiros e o Executivo farão parte, junto com as demais forças de segurança do município e sobre o projeto Bombeiros do Amanhã, que tem por finalidade contribuir para a boa formação dos adolescentes, desenvolvendo a disciplina, a sensibilidade e o talento.

O encontrou ocorreu na segunda-feira (6). As informações são da assessoria.