Prefeito negocia regularização de terreno para construção de nova prefeitura de Bonito

Local foi comprado em 2015 pela gestão anterior / Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues está negociando com o Governo do Estado a dívida relativa à compra do terreno da Garagem, que atualmente é de R$ 1.926.818,65.

O local foi comprado pelo então prefeito Leonel de Souza Brito (Leleco) em 2015, pelo valor de R$ 1.712.569 mil, para a construção da nova Prefeitura. Na ocasião foram pagos R$ 418.516,26 de entrada e o restante foi divido em 40 parcelas; Em 2017 foram pagos R$ 55.804,76 e partir de 2018 a dívida deixou de ser paga, gerando juros e fazendo o valor que era de R$ 819.732,66 (quando foi pago a última parcela) aumentar para R$ 1.926.818,65.

Quando o prefeito Josmail assumiu a prefeitura, decidiu renegociar o valor junto ao Governo do Estado, mas até o momento não conseguiu a redução dos juros e multas. Nesta semana, se reuniu com o deputado Paulo Correa, parceiro do município e que sempre tem ajudado nas negociações junto ao governo, pedindo apoio nesta questão.

“Nós queremos construir no local o novo prédio da Prefeitura, que já foi projetado e vai englobar todas as secretarias, o que vai diminuir custos com aluguel. O projeto também é moderno, respeita todas as regras de acessibilidade e de sustentabilidade e vai facilitar o acesso da população aos serviços públicos, colocando todas as secretarias e o gabinete do prefeito em um só local, mas para começarmos a obra, precisamos regularizar o terreno”, disse o prefeito.