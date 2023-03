Prefeito visita estradas que estão recebendo manutenção durante essa semana

Prefeito agradeceu apoio da equipe da secretaria de obras / Reprodução Facebook

O prefeito da cidade de Bonito, Josmail Rodrigues, usou as rede sociais para informar a população sobre os trabalhos que estão sendo realizados na zona rural da cidade.

No perfil, ele destacou que estava com o secretário Beto Busanello, visitando as estradas que estavam recebendo manutenção durante essa semana.

“Fomos da Fazenda Laudejá até a Fazenda Quatro Palanque, acompanhando de perto esse trabalho que é muito importante para o escoamento da produção dos pequenos e grandes produtores, e também para linha de ônibus escolar”, pontuou Josmail.

Além disso, ele agradeceu toda equipe da Secretaria de Obras, que, segundo ele, tem sido muito importante na recuperação das nossas estradas!