Prefeitura alerta sobre lixo irregular no Rio Bonito

A Prefeitura de Bonito, informa que tem realizado constantemente serviços de limpeza no Bairro Rio Bonito. Mesmo com a atuação frequente das equipes, alguns moradores continuam descartando lixo de forma irregular nas vias públicas, comprometendo a limpeza e a ordem no bairro.

Esse tipo de comportamento é inaceitável.

A Prefeitura já está identificando, autuando e multando os responsáveis, conforme prevê a legislação. A atuação será firme e contínua. Quem for flagrado jogando lixo em local indevido será penalizado.

A Prefeitura será transparente nesta questão e divulgará quantas notas forem necessárias para manter a população informada. Serão tornadas públicas as ações realizadas, incluindo o número de autuações e demais medidas aplicadas.

Bonito é responsabilidade de todos. A Prefeitura está fazendo a sua parte e espera o mesmo de cada cidadão.

Denúncias podem ser feitas diretamente à Guarda Municipal pelo telefone 3255-2107 ou à Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3255-3316.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito