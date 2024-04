Prefeitura conclui reforma da ponte sobre o Córrego Onça

A Prefeitura de Bonito concluiu a reforma da ponte sobre o Córrego Onça, que dá acesso a vários pesqueiros na região do Distrito Águas do Miranda. A obra foi financiada com recursos próprios do município, no valor de R$ 361.016,97.

Vale ressaltar que esta ponte havia sido completamente reformada no início de 2021 e o valor da obra foi de R$ 69,6 mil. Na ocasião foram instaladas placas de sinalização sobre o limite de peso, sendo 15 toneladas, porém uma carreta carregada com fosfato e pesando mais de 40 toneladas derrubou parte da estrutura no início de novembro do ano passado. Após o acidente, a ponte foi completamente desmontada e a madeira guardada.

O prefeito Josmail Rodrigues também autorizou o início das obras para construção de outra ponte sobre o mesmo córrego, porém na Região do Sainha, no valor de R$ 242.879,53.