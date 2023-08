Prefeitura convoca contemplados no 'lote urbanizado' para sorteio de quadras e lotes

Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), com apoio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), convocou os contemplados no programa Lote Urbanizado Rio da Prata, para participar do sorteio de quadras e lotes, que será realizado na próxima quarta-feira (16) na Câmara Municipal de Bonito, ás 8h30.

Foram beneficiadas pelo programa, famílias com renda familiar de até R$ 4.685,00, com condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo. O município também irá doar o valor de quase R$ 5 mil para cada morador, para auxiliar na compra do material.

O município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, ou seja dois anos, e, somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.