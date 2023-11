Prefeitura convoca motoristas de ônibus escolar para reunião na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Transporte Escolar, ligado a Secretaria de Educação, convoca todos os motoristas do transporte escolar do município para uma reunião na próxima segunda-feira – 20 de novembro – às 14h30 na sala de reuniões da Sectur, em anexo ao prédio da Prefeitura, com entrada pela Rua Pilád Rebuá. A participação de todos é de extrema importância.