Prefeitura de Bonito abre cadastros para artesãos

Bonito abre cadastro / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento de Cultura, informa que estão abertas as inscrições para os artesãos que desejarem ocupar os estandes, nas Casinhas do Artesão na Praça da Liberdade, durante o ‘Natal Mais Bonito”.

Para participara é necessário a comprovação de no mínimo 1 ano de atuação na cidade. As inscrições serão aceitas até às 12 horas da próxima quarta-feira – 9 de outubro – e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. (inscrições aqui)

Em caso de dúvidas, entre em contato com o whatsapp: (67) 99154-1224 (em horário comercial).