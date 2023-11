Prefeitura de Bonito abre de inscrições para Prêmios a Projetos Culturais da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Bonito/MS tem o prazer de anunciar a abertura das inscrições para projetos culturais nas áreas de Audiovisual e Demais Categorias, como parte da Lei Paulo Gustavo. Esta é uma oportunidade emocionante para todos os talentos locais envolvidos na produção cultural.

Detalhes da Inscrição:

Prazo de Inscrição: As inscrições estarão abertas até o dia 15 de novembro de 2023.

Categorias Premiadas: Vários projetos em diversas categorias serão premiados, demonstrando o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento cultural da nossa cidade.

Plantão de Dúvidas: Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações sobre o processo de inscrição, oferecemos um plantão de atendimento. Agende seu horário pelo WhatsApp no número: 991541224.

Editais e Anexos Editáveis:

Os editais e anexos necessários para as inscrições podem ser obtidos no site oficial da Prefeitura de Bonito/MS. Certifique-se de ler atentamente os documentos para entender os critérios de elegibilidade e os detalhes do processo de seleção.

Esta é uma oportunidade única de fazer parte do crescimento cultural de Bonito/MS e mostrar o seu talento no mundo do Audiovisual e em outras áreas culturais. Não perca esta chance de contribuir para o enriquecimento da nossa comunidade.

A Prefeitura de Bonito/MS agradece a todos os participantes e está ansiosa para receber suas inscrições criativas. Juntos, podemos fazer da nossa cidade um polo cultural ainda mais vibrante.

Não deixe passar essa oportunidade, e junte-se a nós na celebração da cultura local!

Sobre a Lei Paulo Gustavo: A Lei Paulo Gustavo visa apoiar e promover projetos culturais que enriqueçam a vida da comunidade e honrem a memória do grande artista Paulo Gustavo, que tanto contribuiu para o cenário cultural brasileiro.