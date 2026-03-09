Acessibilidade

09 de Março de 2026 • 16:15

Prefeitura de Bonito abre inscriÃ§Ãµes para banco de reserva de professores

Cadastro visa atender demandas temporÃ¡rias na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2026

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 às 15:47

Para participar, Ã© necessÃ¡rio possuir diploma de licenciatura na Ã¡rea especÃ­fica, conforme a legislaÃ§Ã£o vigente / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, publicou o Edital nº 010/2026 para formação de banco de reserva destinado à contratação temporária de professores da rede municipal de ensino. As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 9 e 12 de março de 2026.

O cadastro tem como objetivo atender demandas emergenciais nas escolas municipais e nos Centros de Educação Infantil (CEIs), tanto na área urbana quanto na zona rural. As contratações ocorrerão em casos de afastamento de docentes por atestado de saúde ou outras situações previstas em lei, com contratos de até 30 dias, conforme a necessidade da rede durante o ano letivo de 2026.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio da plataforma de processo seletivo da Prefeitura, no endereço bonito.seletivo.genesis.tec.br. O prazo se encerra às 23h59 do dia 12 de março, horário de Mato Grosso do Sul.

Para participar, é necessário possuir diploma de licenciatura na área específica, conforme a legislação vigente. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar a documentação exigida, incluindo o diploma de formação acadêmica.

A Secretaria Municipal de Educação destaca que o cadastro no banco de reserva não garante contratação automática, ficando a convocação condicionada às necessidades da rede municipal de ensino.

A relação nominal dos inscritos será publicada no dia 16 de março no Diário Oficial da Assomasul e no site oficial da Prefeitura de Bonito. O edital completo está disponível para consulta pelos interessados.

CRIME

FeminicÃ­dio: em plena vÃ©spera do Dia da Mulher, marido confessa matar esposa em AnastÃ¡cio

Cidade estÃ¡ em luto pelo falecimento de Leise Aparecida Cruz, que foi encontrada morta dentro de casa; ela deixa uma filha grÃ¡vida e um filho de apenas 3 anos

Tempo

Dia comeÃ§a nublado e hÃ¡ previsÃ£o de chuva em Aquidauana

Desde ontem o tempo jÃ¡ vinha apresentando mudanÃ§as em vÃ¡rias Ã¡reas da cidade, com aumento da nebulosidade ao longo do dia

