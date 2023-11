Prefeitura de Bonito abre licitação para construção de 23 moradias precárias

As moradias serão destinadas a famílias que vivem em situação precária na região do Aterro Sanitário / Divulgação/ Assessoria

O Município de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças e da Comissão Permanente de Licitação, torna público a abertura de licitação, na modalidade “Tomada de Preços”, para contratação de empresa de construção civil para a construção de 23 unidades habitacionais.

As moradias serão destinadas a famílias que vivem em situação precária na região do Aterro Sanitário e de alguns locais de alagamentos no município.

Poderão participar da licitação empresas inscritas no cadastro de Fornecedores da Prefeitura ou que atenderem a todas as

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia da data fixada para o recebimento dos envelopes que será no

dia 13 de dezembro de 2023 ás 08h00min, na sala de Licitações no Prédio desta Prefeitura.