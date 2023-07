Prefeitura de Bonito alerta população sobre golpe via cobranças indevidas por bandidos

Segundo o Executivo, a negociação para débitos municipais deve partir do contribuinte / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio do setor de Tributação, alerta toda a população que não realiza cobranças de débitos municipais por cartas via Correios, e-mails ou mensagens de celular.

A prefeitura indica que em caso de recebimento de qualquer tipo de notificação nesses formatos, tendo como origem a Prefeitura de Bonito, a pessoa deve procurar imediatamente o setor de Tributação antes de qualquer negociação, pois pode se tratar de possível golpe.

Segundo o Executivo, a negociação para débitos municipais deve partir do contribuinte, sendo diretamente no setor de Tributação, localizado em anexo ao prédio da Prefeitura, com entrada pela Rua Santana do Paraíso, ou pelos telefones e e-mails oficiais:

3255-1826

3255-3920

WhatsApp: +55(67) 9240-1656 ou +55(67) 9290-2120

tributacao.atendimento@bonito.ms.gov.br

Em caso de cobrança direta ao contribuinte, ela será feita apenas por Execução Fiscal (Judicial) e ou Notificação de Protesto, enviada diretamente pelo Cartório.