Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 15:31

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Prefeitura de Bonito antecipa pagamento dos servidores municipais

Salários de agosto estarão disponíveis até o fim da tarde desta sexta-feira (29)

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, referentes ao mês de agosto de 2025.

Os valores estarão disponíveis para todos os servidores até às 17h de hoje.

Leia Também

• Bonito inicia edição 2025 dos Jogos Escolares nesta sexta-feira

• Bonito inicia entrega de kits escolares para mais de 3 mil alunos

• Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

Segundo a gestão municipal, a antecipação reforça o compromisso com a valorização dos trabalhadores e a responsabilidade na condução das finanças públicas. O pagamento em dia também fortalece a economia local, ampliando o poder de compra e movimentando o comércio da cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

Geral

Bonito sedia encontro regional do Congemas

Justiça

Ministério Público investiga superlotação em balneário de Bonito

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

Guilherme e Santiago se apresentam hoje no Festival de Inverno de Bonito

24ª edição

'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

Publicidade

FIB

Guilherme e Santiago se apresentam hoje no Festival de Inverno de Bonito

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

Corumbá

Seminário de Patrimônio Cultural de MS continua nesta sexta

Evento acontece em Corumbá e reúne pesquisadores, gestores culturais, instituições de ensino e representantes da sociedade civil

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo