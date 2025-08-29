Prefeitura de Bonito antecipa pagamento dos servidores municipais

Salários de agosto estarão disponíveis até o fim da tarde desta sexta-feira (29)
Assessoria de Comunicação
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, referentes ao mês de agosto de 2025.
Os valores estarão disponíveis para todos os servidores até às 17h de hoje.
Segundo a gestão municipal, a antecipação reforça o compromisso com a valorização dos trabalhadores e a responsabilidade na condução das finanças públicas. O pagamento em dia também fortalece a economia local, ampliando o poder de compra e movimentando o comércio da cidade.
