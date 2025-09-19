Prefeitura de Bonito anuncia adequações nas rotas de coleta de resíduos

Novo cronograma oficial será divulgado em breve para melhor atender a população
Assessoria de Comunicação
A Prefeitura de Bonito informa que as rotas de coleta de resíduos domiciliares e seletivos estão passando por adequações para otimizar o atendimento em toda a cidade.
Em breve, será divulgado o novo cronograma oficial, com todas as atualizações necessárias.
A administração municipal agradece a colaboração e a compreensão da população durante este período de ajustes.
