Prefeitura de Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira, 3 de novembro

Divulgação

Em razão do feriado nacional de Finados, no dia 2 de novembro, a Prefeitura de Bonito decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas do município na próxima sexta-feira (3).

Os servidores da Licitação, Vigilância Sanitária, Fiscais de Tributo e Postura Municipal e os demais que exercem a função fiscalizatória atuarão em regime de plantão. A medida não se aplica às unidades e serviços considerados emergenciais, inadiáveis e essenciais de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Horário estendido

A Prefeitura de Bonito informa que no dia 2 de novembro, Feriado de Finados, o Cemitério Municipal ficará aberto dás 5h as 19 horas.

O objetivo é dar mais tempo para a população visitar seus entes, evitando aglomerações e transtornos. O local também recebeu a manutenção necessária, com limpeza dos canteiros e entre os túmulos, bem como reparos e pintura do muro e meio-fio.