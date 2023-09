Prefeitura de Bonito decreta ponto facultativo na terça-feira, 3 de outubro

Prefeitura vai decretar ponto facultativo / Divulgação

A Prefeitura de Bonito decretou ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais na próxima terça-feira, 3, em razão do Desfile Cívico de Aniversário do Município, a ser realizado no dia 2 de outubro, feriado municipal.

A decisão da Prefeitura considera o fato de que, em virtude dos eventos/festa pública que serão realizados no aniversário da cidade, haverá participação efetiva dos funcionários públicos durante o feriado.

Os servidores da Licitação, Vigilância Sanitária, Fiscais de Tributo e Postura Municipal e os demais que exercem a função fiscalizatória atuarão em regime de plantão. A medida não se aplica às unidades e serviços considerados emergenciais, inadiáveis e essenciais de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.