Prefeitura de Bonito discute programa ProSolo para implementar novas ações

Assessoria

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, se reuniu na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (Semadesc) para discutir a implementação de novas ações do programa PROSOLO.

O encontro abordou a criação da Patrulha Ambiental, em parceria com o Projeto Taquari Vivo e a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, reforçando o compromisso com a preservação dos recursos naturais do município.

Durante a reunião, ficou definido que, em fevereiro, será agendado uma reunião com o Sindicato Rural de Bonito para ampliar a participação dos produtores rurais na iniciativa, além da participação do Ministério Público e da Polícia Militar Ambiental.

O PROSOLO tem como objetivo principal desenvolver ações voltadas à conservação da água e do solo, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Grupo de Trabalho do Rio Formoso.

Além do prefeito Josmail Rodrigues, participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, Rogério Beretta, e Paulo Gimenez, responsável técnico pela Secretaria de Desenvolvimento e pelo acompanhamento dos serviços realizados em Bonito.