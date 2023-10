Prefeitura de Bonito distribui óculos de grau gratuito para a população

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Focada em ampliar o atendimento humanitário as famílias de baixa renda do município, a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Saúde, já disponibilizou, entre março e outubro deste ano, 200 óculos de grau gratuitamente para pessoas que necessitam e não tem condições de arcar com a compra do produto.

Para ser beneficiado com o óculos, o paciente precisa passar pela Assistente Social, na UBS Padre José Ferrero, preencher o relatório social e comprovar a situação de vulnerabilidade, além de de já ter passado por um oftalmologista e estar com a receita em mãos na hora de solicitar as lentes.

Lembrando que o município dispõe de um oftalmologista, que atende quinzenalmente, e que para agendar a consulta basta procurar a Secretaria de Saúde.